Politika

ABD: Çin balonunun ABD hava sahasında bulunması uluslararası hukukun ihlali

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, ABD Başkanı Biden'ın Philadelphia'daki programı için bulunduğu uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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ABD Karine Jean-Pierre Beyaz Saray Çin casus balonu

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD hava sahasındaki Çin "casus balonu"na ilişkin "Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez" dedi.

Jean-Pierre, ABD Başkanı Biden'ın Philadelphia'daki programı için bulunduğu uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD hava sahasında bulunan Çin'e ait balona ilişkin soruları yanıtlayan Jean-Pierre, "Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, Çin yetkililerinin balonun ABD hava sahasına girmesine ilişkin "üzüldüklerini" açıklamalarından haberdar olduklarını belirterek, "Başkan her zaman Amerikalıların güvenliğini ve Amerikan halkının güvenliğini ilk sıraya koyar" dedi.

Sözcü Jean-Pierre, "Bu Başkan'ın yönetimi altında Çin'i alt etmeye, ulusal güvenliğimizi korumaya ve özgür ve açık bir Hint Pasifik'i ilerletmeye her zamankinden daha fazla hazırız" şeklinde konuştu.

Biden'ın Salı gününden itibaren söz konusu balonla ilgili bilgilendirildiğini aktaran Jean-Pierre, Başkan'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretini ertelemesiyle ilgili kararını da desteklediğini bildirdi.​​​​​​

 

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