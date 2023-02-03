Politika

Zelenskiy: AB, Ukrayna'nın barış formülünü resmen destekledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin (AB), Ukrayna'nın hazırladığı barış formülünü resmen desteklediğini söyledi.
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HABER MERKEZİ

Zelenskiy, yayımladığı günlük görüntülü mesajında, Kiev'de bugün düzenlenen Ukrayna-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ni değerlendirdi.

Ülkesinin AB ile entegrasyonu sürecinin sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, zirvede ağırlıklı olarak bu konunun ele alındığını belirtti.

Zelenskiy, "Ortaklarımızla, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne nasıl daha da yakınlaşacağı konusunda net anlaşmalarımız var" dedi.

Rus ordusunun saldırılarına rağmen AB üyelik sürecini sürdürmek için aktif çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın özgürlüğünü koruduk. Ukrayna'nın değerlerini koruyoruz. Devletimizin Avrupa hedeflerine ulaşacağız" diye konuştu.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Ukrayna'nın geçen yıl hazırlamış olduğu 10 maddeli bir barış formülünü AB'nin de desteklediğini vurgulayarak, "Avrupa Birliği bugün Ukrayna barış formülünü resmen destekledi. Bu, zirvenin nihai bildirisinde kaydedildi" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Ukrayna’ya, aralarında karadan fırlatılan uzun menzilli roketlerin de bulunduğu ek askeri yardım yapma kararı aldığını hatırlatan Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'e teşekkür etti.

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