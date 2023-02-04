Washington’dan Soylu’ya tepki: Her türlü ima yanlış

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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasına ilişkin VOA’ya yazılı yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, şunları ifade etti:

“ABD hükümetinin Türkiye’yi karıştırmaya yönelik çabalara katıldığı ya da destek verdiği şeklinde her türlü ima yanlıştır. Türkiye uzun geçmişe dayanan ve değerli bir NATO müttefiki ve ABD’nin güvenlik ortağıdır. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışındaki ABD vatandaşlarının emniyeti ve güvenliğinden daha önemli bir önceliği yoktur.”

Sözcü, “Yurtdışındaki ABD büyükelçilikleri ve konsoloslukları bölgede meydana gelen belirli olaylar ve değişikliklere ilişkin gerçek zamanlı olarak ABD vatandaşlarına bilgi vermek amacıyla uyarı yayınlarlar. Bu, ikili siyasi ya da ekonomik değerlendirmelere bakılmaksızın yapılır” dedi.

Süleyman Soylu Antalya’da katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, İstanbul’da Beyoğlu çevresindeki diplomatik misyonların kapatılması konusunda Amerika’nın Ankara Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake’i suçlamış ve Büyükelçi için ağır ifadeler kullanmıştı.

Soylu, “Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık” demişti.

Türkiye’ye gelen her Amerikan Büyükelçisi’nin “nasıl darbe yaptırırım” telaşı içinde olduğunu iddia eden Soylu, ABD büyükelçilerinin Avrupa’yı da idare ettiğini öne sürmüştü.