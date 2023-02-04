Pentagon açıkladı: Bir ‘casus balon’ daha görüldü

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ABD'deki bir askeri tesisin üzerinde uçtuğu belirlenen "casus balon"un Çin'e ait bir tesisten süzülerek geldiği ortaya çıktı. Gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gelecek hafta yapacağı Pekin ziyaretini erteledi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Latin Amerika üzerinden geçmekte olan balona ilişkin haberleri gördük. Bunun başka bir Çin gözetleme balonu olduğunu değerlendiriyoruz. Şu aşamada elimizde başkaca bir bilgi yok" açıklamasında bulundu.

Pentagon, birkaç gün önce ABD hava sahasında Çin’e ait yüksek irtifa gözetleme balonu tespit etmişti.

Balonun şu anda 60 bin fit irtifada ABD’nin iç kesimleri üzerinde uçtuğu bilgisini veren Pentagon, balonun sivil havacılığa veya karaya fiziksel bir tehdit teşkil etmediğini açıklamıştı. Balonun tespit edilmesinden sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gelecek haftaki Pekin ziyaretini ertelemişti.

BEYAZ SARAY: ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİDİR

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD hava sahasındaki Çin "casus balonu"na ilişkin "Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez" dedi.

Jean-Pierre, Çin yetkililerinin balonun ABD hava sahasına girmesine ilişkin "üzüldüklerini" açıklamalarından haberdar olduklarını belirterek, "Başkan her zaman Amerikalıların güvenliğini ve Amerikan halkının güvenliğini ilk sıraya koyar" dedi.

Sözcü Jean-Pierre, "Bu Başkan'ın yönetimi altında Çin'i alt etmeye, ulusal güvenliğimizi korumaya ve özgür ve açık bir Hint Pasifik'i ilerletmeye her zamankinden daha fazla hazırız" şeklinde konuştu.

Biden'ın Salı gününden itibaren söz konusu balonla ilgili bilgilendirildiğini aktaran Jean-Pierre, Başkan'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretini ertelemesiyle ilgili kararını da desteklediğini bildirdi.​​​​​​

Çin, ABD hava sahasında bazı hassas askeri tesislerin üzerinde uçtuğu tespit edilen, savunma yetkililerinin "istihbarat amaçlı" olduğundan şüphelendiği yüksek irtifa balonunun Çin'e ait olduğunu kabul etmişti.