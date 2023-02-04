ABD: DAİŞ hala tehdit

ERBİL (K24)

CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla, Ocak ayında Irak ile Suriye’de DAİŞ’e yönelik 43 operasyonun gerçekleştirildiğini, operasyonlar sonucu 11 örgüt mensubunun öldürüldüğünü ve 227’sinin yakalandığını söyledi.

Kurilla, “Operasyonlarımızın DAİŞ’in hareket alanını azalttığı doğru, ancak örgüt sadece Irak ve Suriye için değil, aynı zamanda bölgenin geneli için istikrarı ve güvenliği için bir tehdit” dedi.

Ayrıca Rojava’da da DAİŞ’e yönelik operasyonların sürdüğünü dile getiren CENTCOM Komutanı, “Suriye’de tamamen Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) güveniyoruz. Irak'taki müttefiklerimiz DAİŞ’e karşı savaşan liderlerdir” şeklinde konuştu.