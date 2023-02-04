İsveç'te PKK adına para toplayan şahıs tutuklandı

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İsveç radyosu SR'nin (Sveriges Radio) haberine göre, 40 yaşlarında bir kişi, "teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçları işlediği şüphesiyle" gözaltına alındı.

Stockholm Bölge Mahkemesi, şüpheliyi, PKK için para topladığı ve silahlı tehdit suçlarından ötürü tutukladı.

Savcı Hans Ihrman, şahısla ilgili PKK'ye para toplamak için şantaj girişiminde bulunmanın ve bu yalla 'teröre finansman sağlama' ithamının söz konusu olduğunu dile getirdi.

Habere göre, tutuklanan şahıs Türkiye vatandaşı ve yaklaşık beş yıldır İsveç'te bulunuyor.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre gözaltına alınan şahıs, Kürtlere ait bir restorana girip PKK için para talep ettikten ve silahla ateş ettikten sonra "terör finansmanı ve gasp şüphesiyle" tutuklandı.

İsveç hükümetinin mart ayında Meclis gündemine getirmeyi planladığı terörle mücadele yasa tasarısı kapsamında "terörist" olarak tanımlanan örgütler için malzeme (ekipman) taşımak, miting ya da toplantı düzenlemek, yemek pişirmek ya da ulaşım araçlarını sürmek gibi eylemler suç sayılacak.