İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Kandil’de öldü

HABER MERKEZİ

İran medyasında yer alan habere göre Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinde bulunan 48. Fetih Tugayı Komutanı Hasan Hikmetyan, Davud Cewadiyan isimli Besic milisinin ölüm haberini duyurdu.

Hikmetyan, Davud Cewadiyan’ın geçtiğimiz Perşmebe günü soğuk hava nedeniyle donarak öldüğünü belirtti.

Olayın yaşandığı tam konum paylaşılmazken, Hikmetyan açıklamasında, Doğu Kürdistan’ın Mirawê ve Urmiye kentlerinden söz etti.

Mirawê kenti, Kandil Dağı eteklerinin Doğu Kürdistan tarafında, Piranşar ile Serdeşt kentleri arasında bulunuyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bir alt kolu olan Besic de askeri operasyonlarda görev alıyor.