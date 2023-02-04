Kürdistan Bölgesi’nde 71 binden fazla kişiye kanser teşhisi konuldu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sağlık Bakanlığı Kanserle Mücadele Başkanı, Kürdistan Bölgesi'nde bugüne kadar 71 binden fazla kanser hastasının kayıt altına alındığını açıkladı.

Kanserle Mücadele Başkanı Dr. Çenar Ali, düzenlediği basın toplantısında, Kürdistan Bölgesi'nde 71 bin 74 kanser vakasının kaydedildiğini ifade ederek, sadece 2022'de çoğu Erbil'de olmak üzere 9 bin 610 kişiye kanser teşhisinin konulduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi'nde 10 kanser türünün yayıldığını kaydeden Ali, en yaygın kanser türünün ise meme ve kolon kanseri olduğunu belirtti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci, Kürdistan Bölgesi'ndeki kanser oranının uluslararası standartların altında olduğunu söylemişti.

Bakan Berzinci, daha önce, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin kanser hastalarının tedavisi için özel bir bütçe olarak yılda 90 milyar dinar ayırdığını açıklamıştı.