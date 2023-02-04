Medvedev: Her türlü silahı kullanmaya hazırız

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Rusya eski Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'ya daha gelişmiş ABD silahları sağlamanın, Rusya'nın daha fazla misilleme saldırısı düzenlemesine yol açacağını söyledi.

Medvedev, gazeteci Nadana Friedrichson'a verdiği röportajda, ‘Kiev yönetimi altında kalan Ukrayna'nın tümünün yanacağını’ ifade etti.

Friedrichson, ülkesinin Ukrayna'yı işgalinden bu yana Rusya'nın en savaş yanlısı isimlerinden biri haline gelen Medvedev’e uzun menzilli silahların kullanılmasının Moskova'yı Kiev ile müzakere etmeye zorlayıp zorlamayacağını sorusuna, “Sonuç tam tersi olacak” şeklinde cevap verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) dün, Ukrayna'nın saldırı menzilini ikiye katlayacak yeni silahlar içeren 2.175 milyar dolarlık askeri yardım paketini açıkladı.

Rus işgalinin yıl dönümü olan 24 Şubat yaklaşırken, Rus kuvvetleri son sekiz ayda cephede önemli kayıplar yaşadı. Moskova, tek taraflı olarak Rusya'nın bir parçası ilan ettiği dört Ukrayna bölgesinin hiçbirinde tam kontrole sahip değil.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki harekatı, saldırgan Batı'ya karşı savunma amacı taşıdığını ifade etti.

Putin, Medvedev gibi birkaç kez, Rusya'nın kendisini ve halkını korumak için mevcut tüm araçları kullanacağını söyleyerek nükleer füzeleri ateşleyebileceği imasında bulundu.

Ukrayna ordusunun Rus ordusu kontrolündeki Donbass bölgesinde yer alan bazı kentlere ve Kırım'a saldırması durumunda Rusya'nın nasıl karşılık vereceğine dair soruyu yanıtlayan Medvedev, saldırının büyüklüğüne göre her türlü silahları kullanabileceklerini ifade ederek, “Her türlü yanıtı verebiliriz. Kendimize herhangi bir kısıtlama koymuyoruz ve tehdidin niteliğine göre her türlü silahı kullanmaya hazırız. Sizi temin ederim ki sert ve caydırıcı bir yanıt olacaktır” şeklinde konuştu.