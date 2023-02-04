Bağımsız Kürt Konseyi, Rojava’da aşiret liderleriyle görüştü

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Bağımsız Kürt Konseyi, Rojava’nın Kamışlo kentinde Kürt aşiret liderleriyle görüştü.

İki ana önemli konunun yer aldığı görüşmede bir belge imzalanırken, bunlardan birisinin ABD, Rusya ve BM'den Suriye'nin gelecekteki anayasasında Kürtlerin haklarını dahil etmeleri olduğu kaydedildi.

İkinci önemli konu ise, Rojava’da bulunan ABD güçlerinden Kürtleri olası her türlü tehdide karşı koruyacaklarını garanti etmelerini istedikleri belirtildi.

Ayrıca imzalanan belgenin ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Ethan Goldrich'e teslim etmesi kararı alındı.

Konuya ilişkin K24’e konuşan Bağımsız Kürt Konseyi Başkanı Zeyd Sifûq, “Toplantının amacı, Kürt halkının diğer oluşumlarla birlikte tüm meşru ve yasal haklarını alacağı demokratik bir Suriye'nin kurulması konusunda birleşik bir Kürt pozisyonuna sahip olmaktır” dedi.

2016 yılında kurulan Bağımsız Kürt Konseyi, siyasetçi, akademisyen ve toplumun önce gelen kesimlerden oluşuyor. Konseyi, Kürt halkının ve diğer tüm grupların demokratik bir Suriye'de haklarını kazanması için barışçıl bir şekilde çalmalarını yürütüyor.