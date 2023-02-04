İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi’ni desteklemeye devam edeceğiz

ERBİL (K24)

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Rosy Cave, ülkesinin Kürdistan Bölgesini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

K24’e konuşan İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Rosy Cave, füze ve drone saldırıları karşısında Kürdistan Bölgesi'ne danışmanlık ve destek sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Toprağına yönelik ihlaller karşısında ülkesinin Kürdistan Bölgesi'ne verdiği desteği yineleyen Cave, “İngiltere, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik kanlı saldırılara karşı danışmanlık ve destek sağlamaya devam edecek” dedi.

İngiliz diplomat, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'ne desteğinin ayrıntılarını açıklamazken, İngiltere ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler konusunda iyimser konuştu.

Salı günü Kurdistan24 ekranlarında yayınlanacak olan röportajda Cave, Erbil ile Londra arasındaki ilişkiler, İngiltere'nin Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin reform programına verdiği destek ve güvenlik, eğitim ve ekonomi alanlarındaki iş birliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İkili ticari ilişkilere değinen Cave, Kürdistan Bölgesi tarım ürünlerinin İngiltere ve Avrupa pazarlarına ihracının İngiliz hükümetiyle konuşulduğunu belirtti.

Cave, "Kürdistan Bölgesi'nin yerel ürünlerini İngiltere pazarına ulaştırmanın bir yolunu bulmak için İngiliz Hükümeti'nin ilgili taraflarıyla çok yakın çalışıyoruz" dedi.