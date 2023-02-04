Politika

İstanbul'da DAİŞ operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da DAİŞ'ten eylem talimatı aldıkları öne sürülen 15 şüpheli tutuklandı.
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türkiye DAİŞ İstanbul

HABER MERKEZİ

İstanbul'da DAİŞ'ten bazı başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi ibadethanelerine yönelik eylem talimatı aldıkları öne sürülen 15 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından gözaltına alınan DAİŞ ile bağlantılı 15 zanlı tutuklandı.

Tutuklanan şüphelilerin terör DAİŞ ile bağlantıları belirlendi ancak başkonsolosluklarla Hristiyan ve Musevilere ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi.

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