Yaşam

İstanbul'da deprem

AFAD, İstanbul'da saat 03.15'te 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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deprem
türkiye istanbul Kağıthane Deprem

HABER MERKEZİ

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'te merkez üssü Kağıthane olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kısa süreli deprem Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede hissedildi.

İstanbul AFAD İl Müdürü Ercan Akar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD Haber Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini bildirdi.

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