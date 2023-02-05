Çin’den ‘casus’ balon açıklaması: ABD aşırı tepki verdi

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ABD hava sahasındaki Çin "casus" balonu Amerikan ordusu tarafından vurularak düşürülmesinin ardından Çin'den ilk açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD tarafı güç kullanmakta ısrar ederek aşırı bir tepki verdi ve uluslararası kural ve teamülleri açıkça ihlal etti" denildi.

Açıklamada, "Çin, ABD'nin sivil insansız hava aracına güç kullanması karşısında derin hoşnutsuzluk içindedir ve saldırıyı protesto etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Çin tarafının, Washington'ı, hava aracının sivil amaçlı olduğu, zorlayıcı sebeplerle Amerikan hava sahasına girmesinin tamamen tesadüf eseri olduğu konusunda bilgilendirdiğini ve meselenin sakin, profesyonel ve itidalli şekilde ele alınmasını açıkça talep ettiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, balonun yerdeki personele askeri veya fiziksel tehdit oluşturmadığını söyledi. Bu şartlar altında, ABD tarafı güç kullanmakta ısrar ederek aşırı bir tepki verdi ve uluslararası kural ve teamülleri açıkça ihlal etti."

Açıklamada, Çin'in, olaydan zarar gören şirket ve kurumlarının meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacağı ve gerekli tepkileri verme hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Şubat'ta Çin’e ait olan ‘casus’ balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Balonun, Montana eyaletinde aralarında uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiği belirtilmişti.

Balonu güvenlik nedeniyle düşürmeyi tercih etmediklerini ancak müdahale seçeneğini saklı tuttuklarını vurgulayan savunma yetkilileri, Çin'e ait ‘casus’ balonların, ABD hava sahasında tespit edilmesinin ilk olmadığını, son yıllarda benzerlerine rastlandığını bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

Ryder, balonun 60 bin fit irtifada ABD’nin iç kesimleri üzerinde uçmaya ve ABD Hava Savunma Komutanlığının (NORAD) balonu izlemeye devam ettiğini belirtmişti.

Balon, ABD Başkanı Joe Biden'ın emriyle, ABD kara sularında Atlantik okyanusu üzerine çıktığında F-22 savaş uçağının ısıya duyarlı, AIM-9X süpersonik füzesiyle vurularak düşürüldü.

Üç okul servisi otobüsü büyüklüğünde olduğu ve 60 bin fit yükseklikte uçtuğu belirtilen balondan geriye kalan enkazın toplanması çalışmaları devam ediyor.