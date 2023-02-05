Spor

Afrika Uluslar Şampiyonası'nda şampiyon Senegal

2022 Afrika Uluslar Şampiyonası'nda (CHAN) normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten final maçında ev sahibi Cezayir'e penaltılarla 5-4 üstünlük kuran Senegal, şampiyon oldu.
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dünya 2022 Afrika Uluslar Şampiyonası Senegal Cezayir

HABER MERKEZİ

2022 Afrika Uluslar Şampiyonası (CHAN) finalinde Cezayir-Senegal karşı karşıya geldi.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 7'ncisi gerçekleştirilen ve katılımcı ülkelerin kendi liglerinde yer alan oyuncularını kadroya yazabildiği turnuvanın final maçı, Nelson Mandela Stadı'nda oynandı.

Mücadelenin normal süresi ve uzatma devreleri golsüz sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kuran Senegal, şampiyonluğa ulaştı.

Senegal, iki takımın da ilk kez final oynadığı turnuvada ilk şampiyonluğunu elde etti.

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