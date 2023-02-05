Politika

Scholz: Batı yapımı silahlar Rus topraklarını vurmayacak

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le Kiev'e verilen Batı yapımı silahların Rusya topraklarını vurmak için kullanılmayacağı konusunda mutabakat sağladıklarını söyledi.
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Olaf Scholz
Olaf Scholz
avrupa Batı yapımı silahlar Olaf Scholz Almanya Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

Bild gazetesine demeç veren Scholz'e, Kiev'e gönderilen Batı yapımı silahlarla Rusya topraklarının vurulmaması konusunda bir mutabakat olup olmadığı soruldu.

"Bu konuda fikir birliği var" yanıtını veren Scholz, Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatlarını onaylarken soğukkanlılığı koruyacaklarını ve tüm kararları çok dikkatli bir şekilde tartmaya devam edeceklerini belirtti.

Röportajda eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna harekatından önceki bir telefon görüşmesinde kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiği iddiası da gündeme geldi.

Scholz, Putin'in kendisini ve Almanya'ya hiçbir şekilde tehdit etmediğini söyledi. 

NE OLMUŞTU?

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin ve Rusya topraklarına saldırılara izin vermesinin müzakerelerin başlamasını kolaylaştıracağını iddia edenlerin yanıldığını belirterek, sonucun tam tersi olacağı, Kırım'a yönelik saldırıları misilleme saldırılarının izleyeceği uyarısında bulunmuştu.

Medvedev, Rusya'nın saldırılara yanıt verirken kendisini sınırlamayacağını belirterek, "Her türlü yanıtı verebiliriz. Rusya Devlet Başkanı bunu açıkça söyledi. Kendimize herhangi bir kısıtlama koymuyoruz ve tehdidin niteliğine göre her türlü silahı kullanmaya hazırız" demişti.

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