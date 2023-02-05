Politika

Ukrayna: Rus ordusu son 24 saatte 61 saldırı düzenledi

Ukrayna’da, Rus güçlerin son 24 saatte 61 saldırı düzenlediği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Rus ordusu
Rus ordusu
dünya Rusya Ukrayna saldırı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Kupyansk, Liman, Bahmut, Aviyivka ve Novopavlivsk yönlerinde operasyon başlatmaya yoğunlaştığı belirtildi.

Son 24 saatte Rus ordusunun, Kharkiv’in sivil altyapılarına çoklu fırlatma roket sistemiyle 61 saldırı düzenlediği ifade edilen açıklamada, saldırılara verilen karşılıklarla, Rus kontrolündeki Gorlivka şehrindeki hastanelerin yaralı Rus askerleriyle dolduğu ileri sürüldü.

Kharkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, Rus güçlerin S-300 füzeleriyle şehir merkezini vurduğunu, 2 füzenin apartmana isabet ettiğini belirtti.

Terehov, yangın çıkan söz konusu apartmanda kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kharkiv Bölgesi Kurtarma Departmanı Başkanı Evgeniy Vasilenko da bir füzenin üniversite binasına isabet ettiğini duyurdu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv