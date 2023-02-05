Yaşam

Bitlis’te eğitime kar engeli

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
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Bitlis'te kar küreme çalışmaları sürüyor (Foto: AA)
Bitlis'te kar küreme çalışmaları sürüyor (Foto: AA)
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HABER MERKEZİ

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı.

Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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