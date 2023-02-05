Yaşam

ERBİL | Günlerdir aranan kayıp çocuğun cesedi bulundu

İki haftadan fazladır kayıp olan Eyub Ahmed isimli çocuğun cesedi Erbil’e bağlı Kesnezan nahiyesinde bulundu.
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Eyub Ahmed
Eyub Ahmed
kürdistan Erbil kayıp

ERBİL (K24)

K24’ün Erbil polisinden edindiği bilgiye göre Kesnezan’da bir ceset bulundu. Cesedin, iki hafta süreden fazladır kayıp olan 13 yaşındaki Eyub Ahmed isimli çocuğa ait olduğu tespit edildi.

Polis Sözcüsü Hogir Aziz, cesedin adli tıp morguna kaldırıldığını belirtti.

Kayıp çocuğun babası Ahmed Sadullah, 31 Ocak’ta yaptığı açıklamada, oğlunun iki hafta önce, öğleden sonra saat 13.00 sıralarında oyun oynamak için evden çıktığını ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını söylemişti.

O günden bu yana Erbil Valiliği’ne bağlı ekipler havadan ve karadan arama çalışmaları yürütüyordu.

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