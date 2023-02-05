5 Kürt ilinde okullar tatil edildi

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın (Pazartesi) il genelinde okulların tatil edildiğini belirtti.

Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

URFA

Urfa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kar yağışından dolayı il genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmî-özel örgün (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) ve yaygın eğitim kurumları 06 Şubat 2023 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır” denildi.

MUŞ’TA EĞİTİME 2 GÜN ARA

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği açıklandı:

"Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

BİNGÖL’DE DE OKULLAR 2 GÜN TATİL

Bingöl’de devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 06-07.02.2023 Pazartesi ve Salı günleri eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır” denildi.

BİTLİS

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı.

Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.