İngiltere Dışişleri Bakanı: Savaş alanında güç kullanmak Ukrayna’da barışa giden en hızlı yoldur

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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, bu ay başında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başkanlığını üstlenen Malta’ya Salı günü yapacağı ziyaretten önce Times of Malta gazetesi için bir makale kaleme aldı.

James Cleverly söz konusu makalesinde, “Bütün otoriter yöneticiler gibi, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin de yalnızca rakiplerinin gücüne karşılık veriyor” diye yazdı.

Almanya ve ABD’nin Ukrayna’ya tank gönderme konusunda İngiltere’ye katılmasından memnun olduğunun altını çizen Cleverly, “Ukraynalılara işi bitirmeleri için ihtiyaç duydukları araçları vermek, barışa giden en hızlı -aslında tek- yoldur” ifadelerini kullandı.

Malta, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını uygulayarak ve ilaçlar ve elektrik jeneratörleri de dahil olmak üzere insani yardım sağlayarak Ukrayna’ya yardım etmeye çalıştı. Az sayıda Ukraynalı asker de Malta hastanelerinde tedavi görüyor.

Cleverly’nin ziyareti sırasında gündeme gelmesi muhtemel diğer konular arasında İngiltere’nin AB ile ilişkileri, başta Libya olmak üzere Kuzey Afrika ülkeleri ile ilişkileri ve göç yer alıyor.