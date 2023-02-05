Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss: Bana hiç şans verilmedi

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Sessizliğini Telegraph Gazetesi’ndeki yazısıyla bozan eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, vergi indirimi politikalarının doğru olduğuna inandığını vurgulayarak, hükümetinin yıkılmasından Muhafazakar Parti’deki muhalefeti ve “güçlü ekonomik bir yapıyı” sorumlu tuttu.

Truss, serbest piyasa politikalarının “sistemde” karşılaştığı direnci hafife aldığını kaydederek, “Suçsuz olduğumuzu iddia etmiyorum ama politikalarımı hayata geçirecek gerçekçi bir fırsat verilmedi. Politikalarıma siyasi destek de verilmedi” ifadelerini kullandı.

Yazısında, hükümetinin “kötü yatırımların yol açtığı uzun süreli istikrarsızlığın” günah keçisi haline getirildiğine işaret eden Truss, vergi indirimi politikalarına hala inandığını ancak buna karşı olan “güçlerin” çok etkili olduğunu belirtti.

Medyanın ve “kamu çevrelerinin” büyük bir kısmının sol eğilimli olduğuna değinen Truss, politikalarını “hata” olarak nitelendiren ABD Başkanı Joe Biden’ı da eleştirdi.

Liz Truss, 5 Eylül 2022’de göreve başladıktan 45 gün sonra istifasını açıklayana kadar Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri olarak görev yapmıştı.