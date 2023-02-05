Mardin’de polis şiddeti: Valilik açıklama yaptı
HABER MERKEZ
Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Vali Ozan caddesinde ismi öğrenilemeyen bir genç, sokak ortasında polisinin tekme-tokatlı şiddetine maruz kaldı.
Olay sosyal medyada tepkiyle karşılanırken, Mardin Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bazı sosyal medya ve basın kuruluşları hesaplarında Artuklu İlçesi Vali Ozan caddesinde bazı polis memurlarının karıştığı olay hakkında yayınlanan video görüntüsü ile ilgili olarak;
Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”