Mardin’de polis şiddeti: Valilik açıklama yaptı

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Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Vali Ozan caddesinde ismi öğrenilemeyen bir genç, sokak ortasında polisinin tekme-tokatlı şiddetine maruz kaldı.

Olay sosyal medyada tepkiyle karşılanırken, Mardin Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya ve basın kuruluşları hesaplarında Artuklu İlçesi Vali Ozan caddesinde bazı polis memurlarının karıştığı olay hakkında yayınlanan video görüntüsü ile ilgili olarak;

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”