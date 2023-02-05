Spor

Tottenham’dan Manchester City’ye darbe

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham Hotspur’a 1-0 mağlup olan Manchester City şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
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avrupa Tottenham Manchester City Premier Lig

HABER MERKEZİ

Tottenham Hotspur ile Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Tottenham oldu.

Tottenham'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Harry Kane kaydetti.

Ev sahibi takımda Cristian Romero, 87. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından Tottenham, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 39'a yükselterek 5. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester City ise 45 puanda kaldı ve 2. basamakta yer buldu.

Tottenham, gelecek hafta Leicester deplasmanına çıkacak. Manchester City ise Aston Villa'yı konuk edecek.

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