Tottenham’dan Manchester City’ye darbe

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Tottenham Hotspur ile Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Tottenham oldu.

Tottenham'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Harry Kane kaydetti.

Ev sahibi takımda Cristian Romero, 87. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından Tottenham, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 39'a yükselterek 5. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester City ise 45 puanda kaldı ve 2. basamakta yer buldu.

Tottenham, gelecek hafta Leicester deplasmanına çıkacak. Manchester City ise Aston Villa'yı konuk edecek.