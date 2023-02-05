Politika

Erdoğan'dan kapatılan konsolosluklarla ilgili açıklama: Gerekli kararları alacağız

Erdoğan, İstanbul'da bazı konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili, "Dışişleri Bakanlığımız bunları çağırdı, ültimatomu verdi. Pazartesi günü kabine toplantımız var. Orada da gerekli kararları alacağız" dedi.
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Erdoğan
Erdoğan
türkiye Recep Tayyip Erdoğan İstanbul konsoloslukarın kapatılaması

HABER MERKEZİ

Hollanda, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler, İstanbul'da bulunan başkonsolosluğunu güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak kabine toplantısında gerekli kararların alınacağını söyledi.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen Aydın Gençlik Buluşması'na katılan Erdoğan konuyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Dışişleri Bakanlığımız bunları çağırdı, ültimatomu verdi. Devam ettirecek olursanız hesabını ağır ödersiniz dedi. Pazartesi günü kabine toplantımız var. Orada da gerekli kararları alacağız.

“10 MART’TA AÇIKLAYACAĞIM”

10 Mart’ta seçim kararnamesini açıklayacağını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah, 14 Mayıs'ta da şurada zaten Mart ayının 10'unda Cumhurbaşkanı olarak kararnameyi açıklayacağım. Bu kararnameyi açıklamak suretiyle de artık seçim atmosferine gireceğiz."

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