Maraş Pazarcık'ta 7.4 şiddetinde deprem: Birçok ilde hissedildi

DİYARBAKIR (K24)

AFAD, birçok ilde hissedilen depremin merkez üssünün Maraş'ın Pazarcık ilçesi olduğunu açıkladı.

Depremin şiddetinin ise 7.4 olduğu kaydedildi.

Saat 04.20'de meydana gelen deprem Maraş'ın yanı sıra Antep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Urfa, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır'da yıkılan binalar olduğu bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre birçok ilde binalar hasar gördü.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Antep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'ta 6,4, İslahiye ilçesinde de saat 04.36'da 6,5 büyüklüğünde iki artçı deprem oldu.

URFA’DA 5 CAN KAYBI

Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yaptığı açıklamada, “16 binamız yıkıldı. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2’si kalp krizinden. Enkaz altında vatandaşlarımız var. Merkez Haliliye’de yoğunlukla yıkılan binalarımız var. Bazı ilçelerimizden yıkıma dair bilgiler gelmekte” dedi.

SOYLU: 6'NIN ÜZERİNDE 6 DEPREM OLDU

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6.6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" açıklamasında bulundu.

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