Yaşam

Deprem Suriye'yi de vurdu: 100 ölü, yüzlerce yaralı

Merkez üssü Maraş’ın Pazarcık ilçesi olan, 7.4 büyüklüğünde depremde Suriye'de de yıkım ve can kaybı yaşandı.
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Halep'te depremin yol açtığı yıkım (Foto: AA)
Halep'te depremin yol açtığı yıkım (Foto: AA)
suriye Deprem Suriye

HABER MERKEZİ

Merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ilk belirlemelere göre en az 100 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Deprem, Suriye’nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep'te rejim kontrolündeki bölgelerde ilk belirlemelere göre 42 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi yaralandı. İl genelinde en az 20 binanın çöktüğü ya da ağır hasar aldığı tespit edildi.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki ailelere ulaşmaya çalışıyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde ilk belirlemelere göre en az 58 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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