Deprem Suriye'yi de vurdu: 42 ölü, 200 yaralı

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Suriye Sağlık Bakanı Yardımcısı, deprem nedeniyle Halep, Hama ve Lazkiye'de 42 kişinin öldüğünü ve 200 yaralı olduğunu söyledi.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösteren 'sivil savunma ekibi' Beyaz Baretliler, ülkenin kuzeyinde onlarca kişinin enkaz altında kaldığını belirtti.

Beyaz Baretliler, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada hayatta kalanların kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

The Washington Post'a konuşan bir Beyaz Baretliler kaynağı, bölgedeki bombalamalar nedeniyle "altyapı olmadığını", bunun da depremin oluşturduğu riski artırdığını" vurguladı.