Yaşam

Deprem Suriye'yi de vurdu: 42 ölü, 200 yaralı

Merkez üssü Maraş’ın Pazarcık ilçesi olan, 7.4 büyüklüğünde depremde Suriye'de de yıkım ve can kaybı yaşandı.
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suriye Deprem Suriye

HABER MERKEZİ

Suriye Sağlık Bakanı Yardımcısı, deprem nedeniyle Halep, Hama ve Lazkiye'de 42 kişinin öldüğünü ve 200 yaralı olduğunu söyledi.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösteren 'sivil savunma ekibi' Beyaz Baretliler, ülkenin kuzeyinde onlarca kişinin enkaz altında kaldığını belirtti.

Beyaz Baretliler, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada hayatta kalanların kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

The Washington Post'a konuşan bir Beyaz Baretliler kaynağı, bölgedeki bombalamalar nedeniyle "altyapı olmadığını",  bunun da depremin oluşturduğu riski artırdığını" vurguladı.

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