Deprem Suriye'yi de vurdu: 427 ölü, yüzlerce yaralı

HABER MERKEZİ

Merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde Rojava ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ilk belirlemelere göre en az 427 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Deprem, Suriye’nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Rakka şehirlerinin yanı sıra, Rojava’nın Afrin kentinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerindeki bölgelerde 237 kişi hayatını kaybetti, 639 kişi yaralandı.

Rojava’da ve Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli muhalif grupların kontrolündeki farklı yerleşim yerlerinde de en az 190 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı.

Buna göre, İdlib'de 100, Afrin'de 70 ve Halep'in batı kırsalında ise en az 20 sivil yaşamını yitirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenen bilgiye göre ise, Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde ilk belirlemelere göre en az 58 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.