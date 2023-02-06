Yaşam

Deprem Suriye'yi de vurdu: 427 ölü, yüzlerce yaralı

Merkez üssü Maraş’ın Pazarcık ilçesi olan, 7.4 büyüklüğünde deprem Rojava ve Suriye'de de yıkım ve can kaybına sebep olurken, Afrin’de 70 kişi hayatını kaybetti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Halep'te depremin yol açtığı yıkım (Foto: AA)
Halep'te depremin yol açtığı yıkım (Foto: AA)
suriye Deprem Suriye

HABER MERKEZİ

Merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde Rojava ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ilk belirlemelere göre en az 427 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Deprem, Suriye’nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Rakka şehirlerinin yanı sıra, Rojava’nın Afrin kentinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerindeki bölgelerde 237 kişi hayatını kaybetti, 639 kişi yaralandı.

Rojava’da ve Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli muhalif grupların kontrolündeki farklı yerleşim yerlerinde de en az 190 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı.

Buna göre, İdlib'de 100, Afrin'de 70 ve Halep'in batı kırsalında ise en az 20 sivil yaşamını yitirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenen bilgiye göre ise, Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde ilk belirlemelere göre en az 58 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv