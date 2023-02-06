Maraş'taki deprem birçok ülkede hissedildi

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Maraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk depremin ardından, en büyüğü 6,6 olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı da kayda geçti.

Deprem, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün ve İsrail'de de hissedildi.

Suriye'nin Halep ve Hama şehirlerinde çöken binaların olduğu, başkent Şam'dakilerin sokaklara çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta da sarsıntıyı hissedenler evlerini terk etti.

4. SEVİYE ALARM KONULDU

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenen illerin Maraş, Hatay, Antep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Urfa olduğunu açıklayan Soylu, şunları söyledi:

"Birçok yerden ihbar geliyor. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarmayı yapmak. Ekipler teyakkuz halinde, 4. seviye alarm verildi. Uluslararası yardım da içermektedir.

Bazı yerlerde ciddi trafik sıkışıklıkları söz konusu. Ambulans arama kurtarma ekiplerine yol açabilmemiz için vatandaşların bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır."