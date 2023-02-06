Yaşam

AFAD'dan 7,4'lük depreme ilişkin açıklama: 76 ölü, 440 yaralı

AFAD, merkezi Maraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.
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kürdistan afad Deprem

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Maraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişi yaşamını yitirdi, 440 kişi de yaralandı.

AFAD'ın açıklamasında, "7,4 Büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 5 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Depremin seviyesi 4️. seviye olarak belirlenmiş olup; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında illerimizde ve Başkanlık AFAD Merkezi’nde tüm afet grupları toplanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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