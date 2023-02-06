AFAD'dan 7,4'lük depreme ilişkin açıklama: 76 ölü, 440 yaralı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Maraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişi yaşamını yitirdi, 440 kişi de yaralandı.

AFAD'ın açıklamasında, "7,4 Büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 5 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Depremin seviyesi 4️. seviye olarak belirlenmiş olup; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında illerimizde ve Başkanlık AFAD Merkezi’nde tüm afet grupları toplanmıştır" ifadeleri kullanıldı.