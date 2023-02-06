AFAD'dan 7,4'lük depreme ilişkin açıklama: 76 ölü, 440 yaralı
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Maraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişi yaşamını yitirdi, 440 kişi de yaralandı.
AFAD'ın açıklamasında, "7,4 Büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 5 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Depremin seviyesi 4️. seviye olarak belirlenmiş olup; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında illerimizde ve Başkanlık AFAD Merkezi’nde tüm afet grupları toplanmıştır" ifadeleri kullanıldı.