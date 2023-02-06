Yaşam

Deprem bölgesindeki tüm hatlar görüşmeye açıldı

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada; "Bölgede bulunan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatlar da görüşmeye açıldı" dedi.
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kürdistan deprem Maraş

HABER MERKEZİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, mobil baz istasyonların deprem bölgesine yönlendirildiğini açıkladı.

Sayan'ın açıklaması şu şekilde;

"Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlerimize talimat verildi. Bölgede bulunan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatlar da görüşmeye açıldı.

Aynı zamanda bölgedeki tüm ankesörlü telefonlar üzerinden de ücretsiz iletişim sağlayabilirsiniz. Arama kurtarma çalışmalarının iletişim kısmında bir kesinti olmaması için yardım edelim. Web tabanlı uygulamalar ile arama yapalım ve SMS kullanalım."

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