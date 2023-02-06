Yaşam

DEPREM | Malatya'da 140 bina yıkıldı, 23 can kaybı var

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.
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kürdistan Deprem malatya can kayb

HABER MERKEZİ

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını açıkladı.

Yaşanan deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü.

AFAD ve itfaiye ekipleri enkazda kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, ekiplerin yetersiz kaldığı yerlerde vatandaşlar kendi imkanları ile yaralıları kurtarmak için mücadele ediyor.

Şu ana kadar çok sayıda yaralı vatandaşın kurtarıldığı, evlerine giremeyen Malatyalıların da geceyi dışarıda geçirdiği aktarıldı.

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