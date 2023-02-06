Beyaz Saray’dan Maraş depremiyle ilgili açıklama: Biden ilgili kurumlara talimat verdi

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "ABD, bugün Türkiye ve Suriye'den gelen yıkıcı deprem haberi konusunda ciddi anlamda endişelidir" dedi.

Sullivan, "ABD olarak gereken her türlü yardımı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Başkan Biden, en çok etkilenenlere yardım etmek için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için USAID ve diğer federal hükümet ortaklarına talimat verdi. Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam edeceğiz" dedi.

Bu sabah saat 4.17 sularında merkezi Maraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" açıklamasında bulundu.

Deprem, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün ve İsrail'de de hissedildi.

Suriye Sağlık Bakanı Yardımcısı, deprem nedeniyle Halep, Hama ve Lazkiye'de 42 kişinin öldüğünü ve 200 yaralı olduğunu açıkladı.