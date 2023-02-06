Neçirvan Barzani’den Maraş depremiyle ilgili başsağlığı mesajı

ERBİL (K24)

Bu sabah saat 4.17 sularında merkezi Maraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişi yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Deprem Kürdistan Bölgesi, Irak diğer bölge ülkelerinde de hissedildi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Neçirvan Barzani, “Düşüncelerim bölgemizde meydana gelen depremden zarar görenlerle” ifadelerini kullandı.