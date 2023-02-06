Depremde Diyarbakır ve Urfa’da 24 kişi hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yaptığı açıklamada "Depremde 7 bina çöktü. Tüm ekiplerimiz alanda. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaş yaralı. Yaralılar genel olarak hafif yaralı durumda. 12 vatandaşımız enkaz altından çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kullanıma açık yerleşim alanlarını duyurdu:

-Diyarbakır Stadyumu

-Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi

-Talaytepe Spor Kompleksi

-75 Tenis Kortu

-Seyrantepe Kapalı Spor Salonu

URFA’DA 18 CAN KAYBI

Urfa Valisi Salih Ayhan, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "18 vatandaşımız vefat etti, 67 vatandaşımız da yaralı" sözlerine yer verdi.

Salih Ayhan, 19 binanın depremden etkilendiğini söyledi.