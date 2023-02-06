Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bağdat’ta

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki günlük Irak ziyareti kapsamında Bağdat’a ulaştı.

Rus bakanın ziyaretinin ayrıntılarına ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Yapılacak temaslar sırasında özellikle siyasi diyaloğun genişletilmesi, ticari ve ekonomik, askeri-teknik, kültürel ve insani işbirliğinin yoğunlaştırılması dahil, çok yönlü Rusya-Irak ilişkilerinin ilerici gelişiminin ana yönlerinin üzerinde durulacak” ifadelerini paylaştı.

Açıklamada ayrıca, “Akaryakıt ve enerji alanında iş ortaklıklarının mevcut durumu ve genişletme perspektifleri analiz edilecek” vurgusu yapıldı.

Bakanlık, ikili gündemin önemli bir kısmının da sanayi ve tarım gibi sektörlerde karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini teşvik etme planlarının görüşülmesi olacağını ifade etti.