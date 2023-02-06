Politika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bağdat’ta

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Bağdat’ta ulaştığı ve burada Iraklı yetkililerle ticari, ekonomik, askeri-teknik işbirliğinin yanı sıra, akaryakıt ve enerji alanında iş ortaklıklarını genişletmenin perspektiflerini görüşeceği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Sergey Lavrov Rusya Bağdat ırak

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki günlük Irak ziyareti kapsamında Bağdat’a ulaştı.

Rus bakanın ziyaretinin ayrıntılarına ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Yapılacak temaslar sırasında özellikle siyasi diyaloğun genişletilmesi, ticari ve ekonomik, askeri-teknik, kültürel ve insani işbirliğinin yoğunlaştırılması dahil, çok yönlü Rusya-Irak ilişkilerinin ilerici gelişiminin ana yönlerinin üzerinde durulacak” ifadelerini paylaştı.

Açıklamada ayrıca, “Akaryakıt ve enerji alanında iş ortaklıklarının mevcut durumu ve genişletme perspektifleri analiz edilecek” vurgusu yapıldı.

Bakanlık, ikili gündemin önemli bir kısmının da sanayi ve tarım gibi sektörlerde karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini teşvik etme planlarının görüşülmesi olacağını ifade etti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv