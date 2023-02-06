Başbakan Mesrur Barzani’den deprem mesajı: Yardıma hazırız

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, merkez üssü Maraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 şiddetindeki depremle ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Başbakan, “Düşüncelerim, dün gece tüm bölgede meydana gelen depremde yaşamları etkilenen kurbanların aileleri ve yaralılarla birlikte” ifadesini kullandı.

Başbakan ayrıca, Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak, kurtarma çalışmalarına yardım etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Deprem nedeniyle Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Osmaniye, Adana ve Hatay’da çok sayıda bina yıkıldı.

AFAD, en az 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Suriye’de de yıkıma yol açan depremde 100 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi de yaralandı.