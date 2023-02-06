Politika

İsrail’den Maraş depremi için yardım talimatı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Maraş merkezli deprem için "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, acil bir yardım programı hazırlanması için talimat verdiğini duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu İsrail Maraş depremi yardım talimatı

HABER MERKEZİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Maraş Pazarcık merkezli deprem için yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin güneyinde meydana gelen deprem nedeniyle İsrail devleti adına Türk halkına derin üzüntülerimizi iletmek istiyorum. Kalplerimiz felaketin kurbanlarıyla; yaralılara acil şifa diliyoruz."

Cohen, acil bir yardım programı hazırlanması için Bakanlığına talimat verdiğini aktardı.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoaz Gallant'ın da İsrail ordusu ve Bakanlık kurumlarına insani yardım sağlanması için talimat verdiği paylaşıldı.

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin ardından, en büyüğü 6,6 olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı da kayda geçti. Deprem birçok ilde can kayıplarına yol açtı.

Deprem, Suriye, Kürdistan Bölgesi, Irak, Lübnan, Ürdün ve İsrail'de de hissedildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv