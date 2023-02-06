Deprem çok sayıda ili vurdu: 284 can kaybı, 2 bin 323 yaralı var

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Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antep, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Sivas, Urfa, Hatay, Mersin, Adana ve Osmaniye başta olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde bin 710 binanın yıkıldığını, 284 kişinin hayatını kaybettiğin, 2 bin 323 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Oktay, "Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Yine Maraş'ta 200 yaralı ve 300 bina yıkıldı. An itibariyle 284 can kaybı, 2 bin 323 yaralımız var. Toplamda 1710 bina yıkıldı" dedi.

Oktay, "Antep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız ve 581 yıkılan bina var. Kilis'te 8 kayıp 200 yaralı ve 50 yıkılan bina. Adana 10 kayıp 118 yaralımız ve 16 yıkılan binamız var. Malatya'da 47 kaybımız, 550 yaralımız ve 300 yıkılan binamız var" açıklamasını yaptı.

Artçı depremlerle ilgili de bilgi veren Oktay, "An itibariyle 78 artçı deprem söz konusu ve en büyüğü 6,6. 6'dan büyük 3, 5'ten büyük 8 artçı depremimiz var" dedi.