Başkan Barzani: Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, bu sabah meydana gelen ve birçok can kaybına neden olan Maraş Pazarcık merkezli depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Başkan Barzani Twitter’dan yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ve Suriye'de bu sabah meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

Bu sabah saat 4.17 sularında merkezi Maraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde 284 can kaybı ile 2 bin 323 yaralı olduğunu açıkladı.

Deprem Kürdistan Bölgesi, Irak, Suriye ve diğer bölge ülkelerinde de hissedildi.

Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 427 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

I convey my heartfelt condolences to the families and loved ones of the deceased in this morning's earthquake in Turkey and Syria and wish a speedy recovery for the wounded.