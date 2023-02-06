Politika

Başkan Barzani: Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum

Başkan Barzani, Maraş Pazarcık merkezli depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
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kürdistan Mesud Barzani Maraş depremi başsağlığı mesajı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, bu sabah meydana gelen ve birçok can kaybına neden olan Maraş Pazarcık merkezli depremde hayatını  kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Başkan Barzani Twitter’dan yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ve Suriye'de bu sabah meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

Bu sabah saat 4.17 sularında merkezi Maraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde 284 can kaybı ile 2 bin 323 yaralı olduğunu açıkladı.

Deprem Kürdistan Bölgesi, Irak, Suriye ve diğer bölge ülkelerinde de hissedildi.

Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 427 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

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