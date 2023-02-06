İmamoğlu: Arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine hareket etti

HABER MERKEZİ

İstanbul'dan deprem bölgesine AFAD ile koordineli olarak çok sayıda arama kurtarma ekibi hareket etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak deprem bölgesine çok sayıda ekibin hareket ettiğini duyurdu.

İmamoğlu, "AFAD ile koordine şekilde 2 arama kurtarma aracı ve 200 İtfaiye personelimiz, 1 yemek tırı, Hamidiye Su ve Halk Ekmek tırları deprem bölgesine hareket etti. Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor. Ayrıca soba, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri de yola çıkmıştır" dedi.

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antep, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Sivas, Urfa, Hatay, Mersin, Adana ve Osmaniye başta olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde bin 710 binanın yıkıldığını, 284 kişinin hayatını kaybettiğin, 2 bin 323 kişinin de yaralandığını açıkladı.