Politika

Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi enkaz altında

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin depremde enkaz altında olduğu öğrenildi.
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Yakup Taş
Yakup Taş
kürdistan Yakup Taş Milletvekili Deprem

HABER MERKEZİ

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem kaydedildi.

284 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 323 kişinin ise yaralandığı depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen son bilgiye göre, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin depremde enkaz altında olduğu belirtildi.

Taş'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Vekilimiz Yakup Taş ailesi birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız" ifadeleri yer aldı.

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