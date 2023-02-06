Deprem nedeniyle 10 ilde okullar tatil edildi

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Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eğitimle ilgili açıklamasında, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz" dedi.

YÖK de yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Maraş’ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Artçı depremler meydana gelen bölgede yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Maraş'ın yanı sıra başta, Antep, Urfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kilis olmak üzere depremin şiddetli hissedildiği 10 ilde okullar hafta boyunca tatil edildi.

YÖK, depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.