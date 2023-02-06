Politika

Deprem bölgesindeki cezaevleriyle ilgili açıklama

Maraş'ta meydana gelen depremin adından hapishanelerde herhangi bir sorun olmadığı bilgisi verildi.
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cezaevi
cezaevi
türkiye Deprem Cezaevi

HABER MERKEZİ

Sabaha karşı saat 04.17'de Maraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çevre illerden de şiddetli biçimde hissedilen deprem nedeniyle binaların yıkıldığı, can ve mal kaybının yaşandığı bilgileri geliyor.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm verdiklerini açıkladı.

Saat 10.00 itibariyle açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şimdiye kadar toplam 284 can kaybının yaşandığını, 2 bin 323 kişinin yaralandığını, 1710 binanın yıkıldığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan basın açıklamasında da, depremden etkilenen bölgedeki ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulardan yaralanan veya hayatını kaybedenlerin olmadığı bildirildi.

HDP'nin hukuk biriminden yapılan açıklamada da  "Depremin yaşandığı illerde bulunan hapishanelerde herhangi bir sorunun olmadığı bilgisini almış bulunmaktayız. Hapishanelerdeki tutsakların aileleriyle iletişim kurmaları için girişimlerimiz devam etmekte" denildi.

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