Erdoğan açıkladı: 912 can kaybı, 5 bin 385 yaralı

HABER MERKEZİ

AFAD Genel Merkezde konuşan Erdoğan Maraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

Erdoğan şunları kaydetti:

''Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız, 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. 7,7 büyüklüğünde deprem geniş bir alanda hissedildi.

Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir.

Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanına onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir.

AFAD ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini doğrudan bölgeye yönlendirdi. Eğitimi olan kurumlarımız da yardıma çağırıldı. 9 bin personel arama-kurtarma çalışması yürüyor, bölgeye dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır.

Yardıma gidecek kişi ve kurumlar AFAD'la koordinasyon içinde hareket etmeli. Bunun dışındaki yardımlar kargaşaya yol açmakta, amaca ulaşılması zorlaşmakta.”

912 CAN KAYBI

Yeni can kaybı hakkında bilgi veren Erdoğan şöyle devam etti:

“912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz. 5 bin 385 yaralı var, 2 bin 818 bina yıkıldı. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur.

Uluslararası yardımlar için de ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve AB yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır.

Gün 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür.''