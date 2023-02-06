Başkan Barzani: Kürdistan halkı birlikte yaşam kültürüyle gurur duyuyor

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi’nde yapılan açıklamaya göre; Başkan Mesud Barzani, Süryani Katolik Patriği Mor Iğnatiyus Joseph III Younan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Kürdistan halkının birlikte yaşam kültürüyle gurur duyduğunu vurgulayan Başkan Barzani, bunun Kürdistan halkı için büyük bir zenginlik kaynağı olduğunu dile getirdi.

Tarafların İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını sert bir dille kınadığı görüşmede taraflar, bu eylemin münferit ve meşru olmadığını ifade etti ve herkesin kutsal değerlere saygılı olması gerektiğinin altını çizdi.

Birlikte yaşam kültürünün prensiplerinin korunmasındaki çabalarından dolayı Başkan Barzani’ye teşekkür eden Suriye ve Antakya Katolik Kilisesi Patriği, bu prensiplerin derinleştirilmesi temennisinde bulundu.

Taraflar ayrıca, bugün Maraş Pazarcık merkezli ve başta Suriye olmak üzere bölge ülkelerinde etkili olan depremde yaşamını yitirenlerine ailelerine başsağlığı diledi.