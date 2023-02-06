WHO’dan deprem açıklaması: Haber alınamayan bölgeler var

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Maraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Reuters’a açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü, “Ulusal yetkililer şu anda arama ve kurtarmaya odaklanacak. Daha sonra yaralıları tedavi etmek ve etkilenen bölgelerdeki tüm sağlık sistemini desteklemek için travma desteğine olan ihtiyacın artmasını bekliyoruz” dedi.

WHO Sözcüsü, “Deprem nedeniyle haber alamadığımız bölgelerle ilgili endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

912 CAN KAYBI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz. 5 bin 385 yaralı var, 2 bin 818 bina yıkıldı. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. Uluslararası yardımlar için de ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve AB yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır” açıklamasında bulundu.

Bu arada depremden dolayı Rojava’nın Afrin kentinde şimdiye kadar 80 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. Depremin etkili olduğu Suriye’nin Halep, Hama ve Lazkiye illerindeki bölgelerde de 237 kişinin hayatını kaybettiği, 639 kişinin yaralandığı açıklandı.