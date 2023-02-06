Rojava ve Suriye’de deprem bilançosu ağırlaşıyor

HABER MERKEZİ

Deprem Rojava’nın Afrin kenti ile Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

Suriye resmi devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 371 kişi hayatını kaybetti, 1089 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü.

Ayrıca İdlib ve Halep’te 120’yi aşkın kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, Afrin’de de can kayıplarının arttığı vurgulandı.

Öte yandan K24’e konuşan Afrin Sivil Meclisi Üyesi Azad Osman, deprem nedeniyle Afrin’e bağlı çok sayıda belde ve köyde evlerin yıkıldığını söyledi.

Deprem nedeniyle 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 120'den fazla kişinin de yaralandığını ifade eden Osman, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı.