Politika

Fransa, Belçika, İspanya ve Finlandiyalı bakanlar depremle ilgili K24’e konuştu

Fransa, Belçika, İspanya ve Finlandiyalı bakanlar K24 yoluyla Türkiye ve Suriye’deki depreme ilişkin mesajlarını paylaştı.
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avrupa Finlandiya Belçika Fransa İspanya Deprem

BRÜKSEL (K24)

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki toplantı öncesi K24’e konuşan Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları başsağlığı dileğinde bulunarak, deprem bölgelerine kurtarma ekipleri göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ve Suriye'ye yardıma hazır olduğunu ifade etti.

​İspanya Dış İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Pascual Ignacio Navarro Ríos ise, deprem bölgesinde çok sayıda İspanyol diplomatin yaşadığını bildirdi.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, ülkesinin en kısa sürede Türkiye ve Suriye'ye acil insani yardım ulaştırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Finlandiya Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Tytti Tuppurainen ise, “Türkiye yalnız değildir ve tüm Avrupa ülkeleri birlikte Türkiye'ye yardım etmelidir” dedi.

 

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